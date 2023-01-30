Появились первые детали процессора Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy

Некоторое время назад инсайдеры поделились весьма интересной информацией о том, что компания Samsung договорилась с производителем чипов Qualcomm о том, чтобы та выпустила процессоры специально для будущих флагманов корейского гиганта. Правда, тогда никто не понимал как именно это будет реализовано, потому что у Qualcomm уже есть флагманский процессор, он достаточно мощный и почему бы Samsung не использовать его в своих новых устройствах? Но сегодня на просторах интернета появились слайды с упоминанием процессора Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy, то есть специальной версии флагманского процессора, только для гаджетов Samsung флагманской линейки. С большой долей вероятности можно предположить, что это абсолютно тот же процессор, только чуть мощнее.

Как производитель может получить более высокую производительность того же процессора, чтобы не менять при этом архитектуру? Всё просто — нужно лишь поднять тактовую частоту процессора, чтобы он выдавал чуть больше производительности в бенчмарках и на слайдах это выглядело так, как будто процессор гораздо лучше. На деле Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy будет демонстрировать ту же производительность, просто в ходе презентации производитель расскажет о том, что у его смартфонов чип чуть более производительный и он лучше конкурентов на базе той же системы на кристалле. При этом никаких дополнительных бонусов это решение не предоставит, так что преимущество достаточно слабое, но мы ждём презентацию чтобы узнать все детали.
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