Появились первые характеристики процессора Samsung Exynos 2400

Если верить информации инсайдеров, компания Samsung останется верной архитектуре RDNA2 от AMD — об этом заявил в своих социальных сетях достаточно надёжный поставщик секретной информации Revegnus. Он сообщил, что процессор Exynos 2400 будет иметь 12 вычислительных блоков, тогда как согласно тесту Geekbench 5 OpenCL процессор Exynos 2200 имеет всего три вычислительных блока, что делает его существенно менее производительным по сравнению со своим преемником в этом отношении. Также говорится, что Exynos 2400 будет иметь шесть рабочих групп ядер, но, к сожалению, мы не смогли найти сравнительных данных для процессора Exynos 2200. Непонятно, как эти вычислительные блоки отразятся на реальной производительности смартфона, так как источник не предоставил никакой статистики или хотя бы туманных процентов прироста мощности.

Однако заметным изменением в Exynos 2400 является увеличенное количество ядер центрального процессора. В слитых данных говорится о 10 ядрах, при этом одним из ядер будет производительное ядро нового поколения Cortex-X4. Соответственно, Cortex-X4, Cortex-A720 и Cortex-A520 будут лежать в основе новой системы на кристалле с архитектурой от ARM, но так как ни одно из этих ядер ещё не отправилось в релиз, мы не можем комментировать их производительность или энергоэффективность, но следует ожидать улучшений в обоих направлениях. И если у Samsung действительно получится создать производительный процессор, то можно будет говорить о конкуренции с Qualcomm, например.
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