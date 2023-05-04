Появились первые характеристики внешнего дисплея Samsung Z Flip 5

Инсайдер под ником Ice Universe, который известен своей точной информацией о неанонсированных смартфонах и не только, утверждает, что у предстоящего Samsung Z Flip 5 будет дисплей-крышка размером 3,4 дюйма с разрешением 720х748 точек. Это не первый раз, когда Ice Universe предсказывает размер вторичного дисплея, сообщая о диагонали в 3,4 дюйма, но впервые мы видим указанное конкретное разрешение. Это значительный рост по сравнению с дисплеем-крышкой на Z Flip 4 размером 1,9 дюйма и разрешением 260х512 пикселей. Стоит отметить, что утечка информации случилась всего через несколько дней после того, как инсайдеры OnLeaks и MediaPeanut опубликовали ряд неофициальных рендеров предстоящего устройства на основе утечек спецификаций, утверждая, что у смартфона будет дисплей-крышка размером 3,4 дюйма.

Тем временем, OnLeaks ожидает, что размер внутреннего дисплея останется прежним и составит 6,7 дюйма. Размер дисплея-крышки, вероятно, станет следующим большим противостоянием в смартфонах складного формата, потому что в этом направлении ещё можно расти. Конкурент Samsung в лице Motorola, например, также планирует увеличить размер дисплея-крышки как минимум для одной из модификаций предстоящего Razr, который, как сообщается, будет иметь дисплей-крышку размером 3,5 дюйма. Это очень важный момент, потому что именно с этим второстепенным дисплеем пользователи взаимодействуют чаще всего в течение своего дня. И если он будет больше, то всем станет лишь удобнее.
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