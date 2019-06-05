Появились первые изображения Lenovo Z6

Спустя год после выпуска Z5 с Snapdragon 636 Lenovo готовится к выходу преемника под названием Lenovo Z6. Вице-президент компании Чанг Ченг опубликовал несколько фотографий на Weibo.

Смартфон выполнен в шоколадно-бордовом цвете и будет иметь либо защитное стекло Gorilla Glass, либо какое-то прозрачное пластиковое покрытие. Предполагается, что Lenovo Z6 среднего класса будет расположен между Lenovo Z6 Youth с Snapdragon 710 и флагманом Lenovo Z6 Pro с четырьмя камерами. Спецификации неизвестны, но Snapdragon 730 SoC кажется очевидным выбором. Смартфон скорее всего получит сдвоенную камеру, экран диагональю не менее 6,2 дюйма и аккумулятор емкостью около 3500 мА·ч.

Телефон приближается к официальному запуску, поскольку на 3C появился смартфон Lenovo с номером модели L78121, сертифицированный с быстрой зарядкой 18 Вт.