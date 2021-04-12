Появились первые изображения смартфона Samsung Galaxy S21 FE

После анонса своих устройств Galaxy A52, Galaxy A42 5G и Galaxy A32 5G компания намерена представить еще один вариант серии Galaxy S21. Как показывают рендеры, Samsung Galaxy S21 FE на данный момент находится на стадии разработки. В сети появились изображения дизайна телефона.

Samsung Galaxy S21 FE выглядит как модель Galaxy S21. Смартфон имеет выступающую заднюю камеру, кроме того, устройство получит металлический корпус с матовой задней панелью "Glastic". Ожидается, что Galaxy S21 FE будет поставляться с установленной One UI 3.1 на базе Android 11 из коробки, а затем получит обновление до Android 12.