Появились первые изображения смартфонов Oppo Find X3 Neo и Find X3 Lite

Oppo намерена в ближайшее время представить несколько смартфонов, среди которых Oppo Find X3 Pro. Его дизайн уже просочился в сеть. Кроме того, стало известно, что будут также выпущены модели Oppo Find X3 Neo и Find X3 Lite, рендеры позволяют взглянуть на них. К сожалению, доступны только изображения лицевой панели, в этом плане смартфоны практически не отличаются. Некоторые источники утверждают, что Find X3 Lite будет переименованным в Oppo Reno5 5G. Более подробные характеристики смартфонов и дизайн появятся ближе к анонсу.

На данный момент, дата официального релиза неизвестна.