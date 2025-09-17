Появились первые обзор iPhone 17 Pro

Появились первые обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, плюс несколько крупных изданий и YouTube-каналов уже поделились впечатлениями о том, какие улучшения получили новые смартфоны и какие нюансы стоит учитывать. Например, модели iPhone 17 Pro получили, пожалуй, самое заметное изменение дизайна за последние годы — Apple отказалась от титана и вернулась к алюминиевому монокорпусу, использовав титановый корпус всего два поколения. При этом матовое покрытие практически не изменилось и на повседневное использование сильно не влияет. Тыльная часть устройства выполнена в комбинированном стиле — алюминий с элементами стекла, что позволяет сохранить беспроводную зарядку. В целом конструкция выглядит весьма практичной.

Серьёзные изменения коснулись камер — теперь все три сенсора имеют разрешение 48 мегапикселей, что улучшает детализацию снимков и возможности масштабирования. Новый процессор A19 Pro стал, вероятно, самым быстрым мобильным чипом на рынке — он обеспечивает впечатляющий рост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. При этом его энергоэффективность в сочетании с увеличенной батареей заметно продлевает автономность, и старшая версия iPhone 17 Pro Max способна легко работать два дня при умеренном использовании. Реальные тесты также подтверждают хорошую автономность — при активном сёрфинге в интернете, съёмке большого количества фото, просмотре видео смартфон работает на 20% дольше предшественника.