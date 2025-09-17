Появились первые обзор iPhone 17 Pro

Серьёзные изменения коснулись камер — теперь все три сенсора имеют разрешение 48 мегапикселей, что улучшает детализацию снимков и возможности масштабирования. Новый процессор A19 Pro стал, вероятно, самым быстрым мобильным чипом на рынке — он обеспечивает впечатляющий рост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. При этом его энергоэффективность в сочетании с увеличенной батареей заметно продлевает автономность, и старшая версия iPhone 17 Pro Max способна легко работать два дня при умеренном использовании. Реальные тесты также подтверждают хорошую автономность — при активном сёрфинге в интернете, съёмке большого количества фото, просмотре видео смартфон работает на 20% дольше предшественника.