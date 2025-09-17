Появились первые обзор iPhone 17 Pro

Появились первые обзоры iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max, плюс несколько крупных изданий и YouTube-каналов уже поделились впечатлениями о том, какие улучшения получили новые смартфоны и какие нюансы стоит учитывать. Например, модели iPhone 17 Pro получили, пожалуй, самое заметное изменение дизайна за последние годы — Apple отказалась от титана и вернулась к алюминиевому монокорпусу, использовав титановый корпус всего два поколения. При этом матовое покрытие практически не изменилось и на повседневное использование сильно не влияет. Тыльная часть устройства выполнена в комбинированном стиле — алюминий с элементами стекла, что позволяет сохранить беспроводную зарядку. В целом конструкция выглядит весьма практичной.

Серьёзные изменения коснулись камер — теперь все три сенсора имеют разрешение 48 мегапикселей, что улучшает детализацию снимков и возможности масштабирования. Новый процессор A19 Pro стал, вероятно, самым быстрым мобильным чипом на рынке — он обеспечивает впечатляющий рост производительности как в одноядерных, так и в многоядерных задачах. При этом его энергоэффективность в сочетании с увеличенной батареей заметно продлевает автономность, и старшая версия iPhone 17 Pro Max способна легко работать два дня при умеренном использовании. Реальные тесты также подтверждают хорошую автономность — при активном сёрфинге в интернете, съёмке большого количества фото, просмотре видео смартфон работает на 20% дольше предшественника.
iQOO Z10 Turbo+ оснастят ярким экраном…
Бренд iQOO раскрыл новые подробности о смартфоне Z10 Turbo+, который будет представлен на китайском рынке…
Samsung Galaxy S26 Edge получит улучшенную батарею…
В базе данных китайского сертификационного ведомства CQC обнаружились сведения о смартфоне Samsung Galaxy…
Ugreen представила павербанк с беспроводной зарядкой Qi2.2…
Компания Ugreen представила первый в мире, по её заявлению, повербанк с сертификацией Qi2.2, способный за…
Представлены сверхтонкие смартфоны Tecno Spark Slim и Pova S…
Компания Tecno пополнила ассортимент смартфонов моделями Spark Slim и Pova Slim, главной особенностью кот…
Honor X70 засветился в бенчмарках с большой батареей…
Смартфон Honor X70 будет официально представлен 15 июля, и уже сейчас известно, что он получит рекордный …
Nokia официально покидает рынок США…
Компания HMD Global, известная в первую очередь как производитель смартфонов и планшетов под брендом Noki…
TSMC готовит до 100 тысяч пластин 2 нм в 2026 году…
Ожидается, что процессоры TSMC на 2-нм технологическом узле вызовут огромный спрос в отрасли, даже превыш…
Motorola Razr 60 получит уникальное исполнение…
Пользователям, которым приглянулся складной флагман Motorola Razr 60, но они считают его недостаточно эфф…
Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?Что выбрать realme 13+ 5G или Redmi Note 13 Pro?
Лучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T ProЛучшая альтернатива флагманам на Snapdragon Gen 3. Обзор Xiaomi 14T Pro
Личный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тестыЛичный опыт эксплуатации Xiaomi 14T. Обзор и тесты
Недорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 LiteНедорогой смартфон с ярким дизайном. Обзор vivo V40 Lite
Обзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсоромОбзор Huawei Pura 80 Pro. Флагман с 1-дюймовым сенсором
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2025
© MegaObzor