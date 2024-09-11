Появились первые рендеры Samsung Galaxy S25 Ultra

Хотя новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S25 Ultra ожидается только в январе текущего года, он уже часто появляется в новостях благодаря различного рода сливам и инсайдам. Например, сегодня в сеть попала первая серия рендеров гаджета, на которой, по словам специалистов, изображён будущий флагманский смартфон нового поколения. Важно отметить, что это рендеры на основе CAD-файлов, слитых ранее, так что некоторые детали могут быть неточными из-за отсутствия соответствующей информации. Например, инсайдер отметил, что дизайн системы камер пока что неизвестен, так что то, что вы видите на изображениях — лишь предположение дизайнера на основе ранее полученных данных, но не более того.

Также, судя по всему, есть некоторые незначительные расхождения в изображении рамок и металлической рамы устройства. Дизайнер отметил, что слитые данные не совсем точны в данном вопросе, так что он, опять же, решил просто предположить. И хотя эти изображения дают лишь общее представление о внешнем виде Samsung Galaxy S25 Ultra, на момент релиза дизайн может в корне отличаться, потому что производитель вполне может изменить какие-то элементы ближе к запуску. При этом никакой информации о производительности устройства нет, как и о характеристиках новой системы камер. Эти данные обязательно появятся до официального анонса, но в целом нужно понимать, что ожидать прорыва не стоит. Этот флагманский смартфон будет минорным обновлением и не более того.