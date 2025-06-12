Появились первые тесты нового процессора iPhone 17 Pro

В преддверии сентябрьского анонса серии смартфонов iPhone 17 в сети появляется всё больше слухов, и один из них утверждает, что все четыре модели получат экраны с высокой частотой обновления. Однако не стоит рассчитывать, что обычный iPhone 17 будет на равных с Pro-версиями в этом плане. По данным инсайдеров, базовая модель лишится LTPO OLED-панели, а значит, не сможет динамически регулировать частоту обновления — она будет фиксированной, как это было раньше. Одновременно с этим в китайской социальной сети Weibo пользователь Digital Chat Station раскрыл предполагаемые результаты тестов будущего чипа A19 Pro, который станет основой для iPhone 17 Pro и iPhone Pro Max. В Geekbench 6 он якобы набирает свыше 4000 баллов в одноядерном режиме и более 10000 в многоядерном.

Для сравнения — актуальный A18 Pro в iPhone 16 Pro Max в аналогичном тестировании показал 3490 и 8606 баллов соответственно, что говорит о росте производительности примерно на 15% и 17% в случае одноядерной и многоядерной нагрузки. Кроме того, A19 Pro будет выпускаться на техпроцессе N3P от TSMC. Это же производство выбрано и для будущих флагманских чипов от Qualcomm и MediaTek — Snapdragon 8 Elite 2 и Dimensity 9500. Все три процессора дебютируют примерно в одно время, так что осенью нас ждёт ожесточённая конкуренция за звание самого мощного мобильного чипа. Но для потенциального покупателя это очень хорошо, ведь чем выше конкуренция, тем больше выбор и ниже стоимость конечного продукта.