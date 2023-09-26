Появились первые тесты процессора AMD Ryzen 7 7840S

Сегодня китайский сайт опубликовал полноценный обзор нового ноутбука Lenovo Yoga Air 14s 2023 Ryzen Edition, оснащённого эксклюзивным процессором AMD Ryzen 7 7840S, который был спроектирован и разработан специально для Lenovo. Этот чип, основанный на архитектуре Zen 4, имеет 8 ядер и 16 потоков, а также более низкое энергопотребление в 30 Вт. Журналисты, которые опубликовали обзор, отметили, что процессор 7840S с TDP 30 Вт проявил себя очень даже достойно, уступая лишь 5% производительности более мощному процессору Ryzen 9 7940HS с TDP 45 Вт. Процессоры Ryzen 7 7840S и его младший брат Ryzen 5 7640S не являются массовыми процессорами линейки AMD Ryzen и не следует путать их с моделями HS-серии.

Их уникальность заключается в том, что они созданы исключительно для Lenovo и не доступны для приобретения у других производителей. То есть вы либо покупаете ноутбук Lenovo с этими процессорами, либо не можете купить их вообще. При этом стоит отметить, что процессор Ryzen 7 7840S имеет восемь ядер Zen 4 с тактовой частотой от 3,30 до 5,10 ГГц, графику Radeon 780M и специальный чип Ryzen AI серии 7040 для аппаратного ускорения искусственного интеллекта. Конечно, охлаждать процессор всё равно приходится достаточно мощной системой охлаждения, но нельзя сказать, что с этим есть проблемы. Компания реализовала большой радиатор и активное охлаждение, так что чип может работать на пределе своих возможностей и совершенно не страдать от троттлинга. Это просто шикарный результат.
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