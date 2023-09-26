Появились первые тесты процессора AMD Ryzen 7 7840S

Их уникальность заключается в том, что они созданы исключительно для Lenovo и не доступны для приобретения у других производителей. То есть вы либо покупаете ноутбук Lenovo с этими процессорами, либо не можете купить их вообще. При этом стоит отметить, что процессор Ryzen 7 7840S имеет восемь ядер Zen 4 с тактовой частотой от 3,30 до 5,10 ГГц, графику Radeon 780M и специальный чип Ryzen AI серии 7040 для аппаратного ускорения искусственного интеллекта. Конечно, охлаждать процессор всё равно приходится достаточно мощной системой охлаждения, но нельзя сказать, что с этим есть проблемы. Компания реализовала большой радиатор и активное охлаждение, так что чип может работать на пределе своих возможностей и совершенно не страдать от троттлинга. Это просто шикарный результат.