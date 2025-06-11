Появились первые тесты процессора iPhone 17 Pro

На платформе Weibo инсайдер Digital Chat Station поделился предполагаемыми результатами производительности чипа A19 Pro. По его данным, в тесте Geekbench 6 процессор сможет набрать более 4000 баллов в однопоточном режиме и свыше 10000 — в многопоточном. Это примерно на 15% выше показателей A18 Pro, а значит, в одноядерной производительности новый чип вплотную приблизится к уровню чипа M4. Однако стоит учитывать, что грядущие Snapdragon 8 Elite Gen 2 и Dimensity 9500 также могут достичь аналогичных результатов благодаря поддержке набора инструкций ARM SME, который позволяет более эффективно справляться со сложными вычислительными задачами, улучшая показатели как в одноядерных, так и в многоядерных тестах.

Что касается A19 Pro, то его многопоточная производительность может разочаровать, особенно на фоне того, что Xiaomi XRING 01 уже вплотную приблизился к планке в 10000 баллов. Судя по всему, высокие одноядерные результаты достигаются за счёт увеличенных частот производительных ядер. При этом есть слухи, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max Apple впервые использует испарительную камеру для охлаждения, что позволит лучше контролировать нагрев и сохранить производительность под нагрузкой. Снижение многоядерной производительности, возможно, связано с тем, что Apple делает ставку на энергоэффективность — в особенности для достижения заявленного времени автономной работы на весь день для своих новых флагманских смартфонов.