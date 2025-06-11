Появились первые тесты процессора iPhone 17 Pro

Что касается A19 Pro, то его многопоточная производительность может разочаровать, особенно на фоне того, что Xiaomi XRING 01 уже вплотную приблизился к планке в 10000 баллов. Судя по всему, высокие одноядерные результаты достигаются за счёт увеличенных частот производительных ядер. При этом есть слухи, что в iPhone 17 Pro и iPhone 17 Pro Max Apple впервые использует испарительную камеру для охлаждения, что позволит лучше контролировать нагрев и сохранить производительность под нагрузкой. Снижение многоядерной производительности, возможно, связано с тем, что Apple делает ставку на энергоэффективность — в особенности для достижения заявленного времени автономной работы на весь день для своих новых флагманских смартфонов.