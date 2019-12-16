Появились подробные характеристики Huawei P40 Pro

Флагман Huawei P40 Pro оснастят 6.5 дюймовым OLED экраном и частотой обновления изображения 120 ГЦ с разрешением дисплея 2К.

По слухам дисплей экрана будет занимать 98% пространства и 2% получит отверстие для двойной селфи камеры. Также флагман по слухам должны оснастить основную камеру с пятью модулями. Главный сенсор должен стать Sony IMX700 или IMX686 на 64 Мп с OIS. Его будет дополнять 20-мегапиксельный широкоугольный объектив, 12-мегапиксельный перископ, макролинза и датчик 3D ToF.

Еще если верить слухам, то за автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью 5500 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 50 Вт. За производительность устройства будет отвечать фирменный чип Kirin 990 5G. Поставляться смартфон должен с EMUI 10 на борту. Представить смартфоны должны к середине 2020 года.