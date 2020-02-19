Компания Huawei работает над созданием нового смартфона под названием Honor 9X Lite.

Сейчас в просторах интернета и социальных сетей появились подробные характеристики смартфона Honor 9X Lite. Согласно слухам, новинка получит 6.5 дюймовый FullView дисплей. За производительность будет отвечать фирменный процессор Kirin 710 в паре с 4 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. Ещё смартфону Honor 9X Lite приписывают двойную основную камеру на 48 Мп + 2 Мп и фронтальную камеру на 16 Мп. А за автономность будет отвечать аккумулятор на 3750 мАч.

Стоит будет смартфон примерно 200-230 долларов. Смартфон будет поставляться на операционной системе Android 9 Pie с оболочкой EMUI 9.