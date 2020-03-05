Появились подробные характеристики смартфона Samsung Galaxy M21

В сети появились подробные характеристики бюджетного смартфона Samsung Galaxy M21.

Смартфон Samsung Galaxy M21 получит 6.4 дюймовый Super AMOLED дисплей с разрешением экрана FHD+. За производительность смартфона будет отвечать фирменный восьмиядерный процессор Exynos 9611 в паре с 4/6 ГБ ОЗУ и 64/128 ГБ ПЗУ. За автономность смартфона будет отвечать аккумулятор ёмкостью на 6000 мАч с поддержкой быстрой зарядки. Основная камера получит три модуля: на 48 Мп + 8 Мп + 5 Мп.

Представить смартфон Galaxy M21 компания Samsung уже в ближайшее дни.