Появились подробности о тройной камере Samsung Galaxy S10

Профильное издание AllAboutSamsung поделилось подробностями о тройной камере, которую должная получить старшая версия флагманского смартфона Samsung Galaxy S10. Итак, сообщается об основном модуле на 12 Мп, как у Galaxy S9 с двойной апертурой f/1.5 и f/2.4, вспомогательном на 13 Мп и f/2.4, а также 16-Мп широкоугольном с апертурой f/1.9 и охватом 123°. Скорее всего, стандартная версия Galaxy S10 получит двойную камеру, одной из которых станет широкоугольный модуль, вместо телефото, как в Galaxy Note 8 и Galaxy S9. Официальный анонс следующего флагмана Samsung ожидается либо в начале января, либо на традиционной презентации в конце февраля.