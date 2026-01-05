Появились предварительные тесты M5 Max

Новый год только начался, а значит, самое время готовиться к выходу новых процессоров M5 Pro, M5 Max и M5 Ultra от компании Apple, анонс которых ожидается в первой половине года. Учитывая, что базовый M5 отлично показал себя в игровых тестах, где процессор обеспечил на 190% более высокий фреймрейт в Cyberpunk 2077 по сравнению с M4 при включённой трассировке лучей, можно лишь догадываться, на что способен M5 Max. К счастью, в сети появился примерный бенчмарк с участием этой игры и ещё одного проекта, который позволяет оценить ожидаемую производительность. Судя по представленным данным, M5 Max заметно превосходит M4 Max и даже оказывается быстрее мобильной версии видеокарты NVIDIA RTX 5070 Ti.

Пользователь Reddit под ником Cheap-Ability9453 опубликовал сравнение производительности различных настольных и мобильных видеокарт NVIDIA, сопоставив их показатели с M4 Max и ещё не представленным Apple M5 Max. В тестах использовались Cyberpunk 2077 и Assassin’s Creed Shadows при разрешении 1080p и ультра-настройках графики. Автор сравнения утверждает, что данные были взяты с ресурса Notebookcheck, а расчётная производительность M5 Max основана на результатах предыдущих поколений Apple Silicon и среднем приросте мощности от поколения к поколению. Согласно игровым результатам, M5 Max выглядит значительно мощнее M4 Max. В Cyberpunk 2077 он показывает 125 FPS, что на 47% выше, чем у M4 Max. Но, конечно, это лишь приблизительные данные тестов.
