Появились рендеры Sony Xperia 10 III

В преддверии появления слухов, в сети поделились рендерингом смартфона Sony Xperia 10 III.

Рендер Sony Xperia 10 III показывают, что смартфон имеет 6,0-дюймовый дисплей, а также на верхней панели телефона находится 8-мегапиксельная селфи-камера и несколько других датчиков. На задней панели Xperia 10 III находится модуль вертикальной камеры. Он оснащен 12-мегапиксельной основной камерой, 8-мегапиксельным телеобъективом и 8-мегапиксельной сверхширокой камерой.

Рендеры показывают, что внешний вид Xperia 10 III очень похож на Xperia 10 II. Похоже, что Xperia 10 III дебютирует как первый телефон компании среднего уровня с возможностями 5G.