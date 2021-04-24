Появились рендеры смартфона OPPO K9 5G

Компания OPPO подтвердила, что представит смартфон OPPO K9 5G 6 мая в Китае. В преддверии запуска смартфона OPPO K9 5G, в сети появились рендеры устройства с некоторыми характеристиками.

OPPO K9 5G будет доступен в вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. На рендерах видно, что устройство будет доступно в черном и градиентно-синем цветах. Список TENAA показал, что смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED экраном с разрешением FHD + и встроенным сканером отпечатков пальцев.

По слухам, новинка получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру, 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную вторичную камеру, 2-мегапиксельную линзу и светодиодную вспышку.

За производительность OPPO K9 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 768G, а питается процессор батарей ёмкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.