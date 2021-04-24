Появились рендеры смартфона OPPO K9 5G

Компания OPPO подтвердила, что представит смартфон OPPO K9 5G 6 мая в Китае. В преддверии запуска смартфона OPPO K9 5G, в сети появились рендеры устройства с некоторыми характеристиками.

OPPO K9 5G будет доступен в вариантах: 8 ГБ ОЗУ + 128 ГБ хранилища и 8 ГБ ОЗУ + 256 ГБ хранилища. На рендерах видно, что устройство будет доступно в черном и градиентно-синем цветах. Список TENAA показал, что смартфон будет оснащен 6,43-дюймовым AMOLED экраном с разрешением FHD + и встроенным сканером отпечатков пальцев.

По слухам, новинка получит 32-мегапиксельную фронтальную камеру, 64-мегапиксельную основную камеру, 8-мегапиксельную вторичную камеру, 2-мегапиксельную линзу и светодиодную вспышку.

За производительность OPPO K9 5G отвечает процессор Qualcomm Snapdragon 768G, а питается процессор батарей ёмкостью 4200 мАч, который поддерживает быструю зарядку 65 Вт.

Комментарии и отзывы OPPO K9 5G
Новости:
OnePlus 9 бьет рекорды продаж в Китае

Компания OnePlus представила серию смартфонов OnePlus 9 в Китае 24 марта. Вскоре после этого производител...
ZTE Axon 30 Ultra получит камеры по 64 мегапикселя

Как ни странно, в наши дни абсолютно все смартфоны имеют не менее двух камер, а у некоторых более эксцент...
Игровой телефон Redmi с Dimensity 1200

Бренд Redmi работает над выпуском нового игрового смартфона на базе процессора MediaTek Dimensity 1200. ...
OPPO A94 5G выпущен с Dimensity 800U

Компания OPPO представила смартфон с именем A94 5G. ...
Смартфон Realme 8 оценен в $206

Компания Realme пополнила ассортимент смартфонов моделью Realme 8, который появится в продаже 26 марта по...
Обзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекциейОбзор STARWIND SMO2004. Мини-печь с конвекцией
Обзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информаторомОбзор Mio MiVue 818. Видеорегистратор с GPS-информатором
Обзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеемОбзор HONOR Band 6. Гибрид браслета и часов с AMOLED-дисплеем
Обзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4KОбзор INNO3D GEFORCE RTX 3060 Ti TWIN X2 OC 8GB (N306T2-08D6X-1190VA32D). Тесты видеокарты с Intel gen 11 в Full HD и 4K
Обзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизаторомОбзор HIPER Purifier ION mini v1. Умный очиститель воздуха с ионизатором
Стабильная версия ColorOS 11 для OPPO A9...
Стабильная версия ColorOS 11 для OPPO A9Компания OPPO представила ColorOS 11 Globally еще в 14 сентября 2020 года. Компания уже поделилась плана...
realme X7 и X7 Pro стали доступными в Ин...
realme X7 и X7 Pro стали доступными в ИнСмартфоны realme X7 и X7 Pro были подтверждены еще в октябре 2020 года. И вот наконец смартфоны поступили...
Представлен объектив Musashi Takumi 29-1...
Представлен объектив Musashi Takumi 29-1Компания Musashi Optical System Co. пополнила ассортимент кинообъективов полнокадровой моделью Musashi Ta...
5G-смартфоны покоряют рынок...
5G-смартфоны покоряют рынокIDC выпустила свежий прогноз о развитии мирового рынка смартфонов на 2021 год. Согласно отчету, рынок про...
1MORE представила True Wireless наушники...
1MORE представила True Wireless наушники1MORE представила беспроводные True Wireless наушники ComfoBuds с поддержкой Bluetooth 5.0 и кодека AAC д...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат дисп...
Samsung Galaxy A52 5G и A72 получат диспГрядущие смартфоны Galaxy A52 и Galaxy A72 станут первыми телефонами Samsung среднего класса с дисплеями ...
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озо...
Обзор NUBI Fresh O3 Station. Бытовой озоВ прошлом году в разгар пандемии мы проводили тестирование портативного озонатора ...
В 2020 году поставки автомобильных диспл...
В 2020 году поставки автомобильных дисплВ 2020 году резко выросли поставки дисплеев, используемых в автомобилях. В 2020 году в автомобильной пром...
Программа для наложения музыки на видео ...
Программа для наложения музыки на видео Создавать видео стало намного удобнее благодаря видеоредакторам. На просторах сети огромное количество пр...
RedmiBook Pro на Tiger Lake-H35 готов к ...
RedmiBook Pro на Tiger Lake-H35 готов к Компания Xiaomi поделилась изображениями нового ноутбука RedmiBook Pro, выход которого состоится 25 февра...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие ...
Обзор LOGITECH Pro X Lightspeed. Лучшие В рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование проводных наушников ...
Google, Qualcomm и Microsoft против прод...
Google, Qualcomm и Microsoft против продВ прошлом году NVIDIA объявила о желании купить компанию ARM Holdings на сумму 40 миллиардов долларов США...
Обзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретроОбзор HIPER Retro S. Недорогая портативная колонка в стиле ретро
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
Обзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусеОбзор Lenovo S2. Умные часы в влагозащищенном корпусе
Обзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи водыОбзор Yeedi 2 Hybrid. Робот-пылесос с навигацией и насосом для подачи воды
Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?Обзор Poco M3 4/64GB. Лучший смартфон до 15000?
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor