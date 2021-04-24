Появились спецификации и изображения Samsung Galaxy F52 5G

Устройство компании Samsung с номером модели SM-E5260 был замечен в платформе сертификации 3C и Bluetooth SIG Китая. Теперь это же устройство с этим же номером модели, получил одобрение властей страны TENAA, которое раскрыла изображения и характеристики устройства. По слухам, устройство дебютирует на рынок как Samsung Galaxy F52 5G.

Список TENAA раскрыл, что смартфон с поддержкой 5G и имеет 6,5-дюймовый дисплей с разрешением Full HD + 1080 x 2408 пикселей. Под капотом устройства используется 8-ядерный процессор с тактовой частотой 2,40 ГГц и 8 ГБ оперативной памяти. Устройство поставляется с 128 ГБ памяти и слотом для карт памяти microSD для дополнительной памяти. Питается новинка батарей емкостью 4350 мАч, которая поддерживает быструю зарядку 25 Вт.

В Samsung Galaxy F52 5G будет установлена ​​фронтальная камера на 16 Мп. Модуль камеры на задней панели имеет четыре камеры и светодиодную вспышку. Установка задней камеры включает 64-мегапиксельную основную камеру. Другие функции смартфона включают ОС Android 11, порт USB-C, Bluetooth 5.1 и аудиоразъем 3,5 мм.

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