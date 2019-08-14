Появились точные спецификации смартфона Nokia 9: 5

На сайте Федеральной комиссии по связи США появились официальные спецификации смартфона Nokia 9 (Avatar). В отличие от предыдущих утечек, этим данным можно доверять, так как речь идет о сертификации аппарата в официальных органах. Смартфон Nokia 9 получит 5,5-дюймовый OLED-дисплей производства LG, тогда как модель Nokia 8 оснащалась IPS-экраном. В качестве аппаратной платформы производитель выбрал 64-битный 10-нанометровый чипсет Qualcomm Snapdragon 835 (а не Snapdragon 845, как предполагалось ранее), содержащий восемь ядер Kryo 280 с рабочей частотой до 2,45 ГГц и графикой Adreno 540.