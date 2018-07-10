В сети появилось изображение с цветовыми вариантами смартфона Huawei Nova 3. У новинки будет 6,3-дюймовый экран нового формата 19:9 и разрешение 2340 на 1080 точек. В основе устройства ляжет чипсет Kirin 659. Объем оперативной памяти составит 6 Гбайт. Новинка также получит четыре камеры. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3650 мА.ч. В качестве ОС выступит Android 8.1 Oreo. Презентация новинки ожидается 18 июля. Предлагаться аппарат Huawei Nova 3 будет в золотом, с градиентом и синем цветовом исполнении.