Появился официальный список ZTE Blade A51

Бюджетный смартфон компании ZTE под названием Blade A51 официально внесено в список на глобальном веб-сайте ZTE вместе с некоторыми ключевыми характеристиками.

Смартфон ZTE Blade A51 получил 6,52-дюймовый дисплей с разрешением экрана HD +.

На задней панели устройства установлено две задние камеры - сенсор 16 Мп и объектив глубины. Оба датчика и светодиодная вспышка размещены в одном корпусе. Также тут же ниже размещён сканер отпечатков пальцев для разблокировки устройства.

Питается новинка от аккумулятора ёмкостью 4000 мАч, однако не ясно, есть ли поддержка быстрой зарядки или нет.

Ещё в списке не указывается набор микросхем, который получил смартфон, а также не указывается оперативная память, объем памяти и характеристики фронтальной камеры.

ZTE Blade A51 будет доступен в цветах Steel Blue и Pearl Grey.