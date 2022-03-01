Появился рендер смартфона Sony Xperia 1 IV

Сегодня были опубликованы новые рендеры грядущего флагманского смартфона Sony Xperia 1 IV 2022 года. Ожидается, что телефон станет преемником Xperia 1 III, и его очень легко узнать как часть стабильной версии Sony. Дизайн жутко напоминает Xperia 1 III, хотя на этот раз боковые стороны выглядят более плоскими.

На фото мы видим фирменную кнопку спуска затвора камеры Sony в правом нижнем углу, кнопку питания со встроенным датчиком отпечатков пальцев посередине и качельку регулировки громкости над ней.

На передней панели находится 6,5-дюймовый неизогнутый дисплей с соответствующими верхней и нижней рамками. Селфи-камера находится в верхней рамке. Модуль задней камеры знаком и содержит три датчика и светодиодную вспышку. Внизу находится лоток SIM-карты и порт USB-C. В верхней части телефона сохранился 3,5-мм разъем для наушников.

Комментарии и отзывы Sony Xperia 1 IV
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