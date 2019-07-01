Polar представила «умные» наручные часы Ignite для спорта

Компания Polar представила «умные» наручные часы Ignite. Новинка разработана специально для пользователей, которые ведут активный образ жизни и регулярно занимаются спортом. Реализовано сенсорное управление, а также оснащены часы цветным дисплеем с разрешением 240 на 204 точки. Аппарат может считать пройденное расстояние, потраченные калории, продолжительность и качество сна. Гаджет получил влагозащищенное исполнение. Сообщается о возможности погружения под воду на глубину до 30 метров. Время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 17 часов. Предусмотрен приемник спутниковых навигационных систем GPS, ГЛОНАСС и датчик частоты сердечных сокращений. О стоимости часов пока не сообщается.