Полезные функции фитнес браслетов

Сегодня фитнес-браслеты с давлением и пульсом пользуются большим успехом у всех, кто придерживается здорового образа жизни и контролирует важнейшие показатели своего организма. Эти устройства обладают целым рядом полезных функций, позволяющих контролировать своё здоровье и правильно подбирать для себя физическую нагрузку.
Технические характеристики фитнес-браслета Huawei
Браслет здоровья Huawei - идеальный гаджет для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Браслет позволяет контролировать следующие параметры организма:
- частота сердцебиения;
- количество израсходованных калорий;
- количество часов, потраченных на сон;
- пройдённое за день расстояние в километрах;
Чтобы индивидуально подобрать себе график тренировок, вы можете скачать специальное приложение для фитнес-браслета. Помимо широкого функционала, фитнес-браслет с измерением давления Huawei отличается стильным дизайном и хорошо гармонирует с любым стилем одежды. Купить фитнес-браслет Huawei - значит, всегда держать под контролем жизненно важные показатели организма и соблюдать активный режим в течение дня.
Технические характеристики фитнес-браслета Xiaomi
Часы браслет Xiaomi совмещают в себе две важные функции: они способствуют поддержанию физической активности человека, при этом он постоянно будет на связи с окружающим миром. Фитнес браслет с давлением и пульсом обладает целым рядом достоинств:
- крепко и удобно садится на руке, не раздражает кожу;
- обладает интуитивно понятным интерфейсом;
- дублирование информации о каждом поступающем на смартфон звонке;
- возможность настроить таймер или будильник, чтобы выделить определённое время на тренировочные подходы и отдых;
- возможность увеличивать или сокращать время тренировок на своё усмотрение;
- подсчитывает все важные параметры, вплоть до количества сделанных за день шагов и потраченных калорий;
Фитнес браслет Xiaomi выпускается в разнообразных цветовых решениях, поэтому помогает внести изюминку в повседневный образ спортсмена. К преимуществам фитнес браслета можно отнести и широкий размерный ряд: с экраном и без него, с датчиком пульса, давления и другими индикаторами. Купить фитнес браслет Xiaomi - значит, постоянно заботиться о своём здоровье и отслеживать показатели в цифровом соотношении.
Где лучше купить фитнес-браслеты
Покупка фитнес-браслетов Huawei и Xiaomi в магазине Wellfix обладает целым рядом преимуществ: высокое качество, обширный функционал, большое разнообразие моделей и оперативная доставка. Стоимость гаджета зависит от индивидуальных параметров каждого браслета. Доставка аксессуаров производится по всей России, в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург возможна курьерская доставка.