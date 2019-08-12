Полезные функции фитнес браслетов

2019-08-12, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Xiaomi MiBand 4; [53]

Сегодня фитнес-браслеты с давлением и пульсом пользуются большим успехом у всех, кто придерживается здорового образа жизни и контролирует важнейшие показатели своего организма. Эти устройства обладают целым рядом полезных функций, позволяющих контролировать своё здоровье и правильно подбирать для себя физическую нагрузку.

Технические характеристики фитнес-браслета Huawei

Браслет здоровья Huawei - идеальный гаджет для тех, кто придерживается здорового образа жизни. Браслет позволяет контролировать следующие параметры организма:

  • частота сердцебиения;
  • количество израсходованных калорий;
  • количество часов, потраченных на сон;
  • пройдённое за день расстояние в километрах;

Чтобы индивидуально подобрать себе график тренировок, вы можете скачать специальное приложение для фитнес-браслета. Помимо широкого функционала, фитнес-браслет с измерением давления Huawei отличается стильным дизайном и хорошо гармонирует с любым стилем одежды. Купить фитнес-браслет Huawei - значит, всегда держать под контролем жизненно важные показатели организма и соблюдать активный режим в течение дня.

Технические характеристики фитнес-браслета Xiaomi

Часы браслет Xiaomi совмещают в себе две важные функции: они способствуют поддержанию физической активности человека, при этом он постоянно будет на связи с окружающим миром. Фитнес браслет с давлением и пульсом обладает целым рядом достоинств:

  • крепко и удобно садится на руке, не раздражает кожу;
  • обладает интуитивно понятным интерфейсом;
  • дублирование информации о каждом поступающем на смартфон звонке;
  • возможность настроить таймер или будильник, чтобы выделить определённое время на тренировочные подходы и отдых;
  • возможность увеличивать или сокращать время тренировок на своё усмотрение;
  • подсчитывает все важные параметры, вплоть до количества сделанных за день шагов и потраченных калорий;

Фитнес браслет Xiaomi выпускается в разнообразных цветовых решениях, поэтому помогает внести изюминку в повседневный образ спортсмена. К преимуществам фитнес браслета можно отнести и широкий размерный ряд: с экраном и без него, с датчиком пульса, давления и другими индикаторами. Купить фитнес браслет Xiaomi - значит, постоянно заботиться о своём здоровье и отслеживать показатели в цифровом соотношении.

Где лучше купить фитнес-браслеты

Покупка фитнес-браслетов Huawei и Xiaomi в магазине Wellfix обладает целым рядом преимуществ: высокое качество, обширный функционал, большое разнообразие моделей и оперативная доставка. Стоимость гаджета зависит от индивидуальных параметров каждого браслета. Доставка аксессуаров производится по всей России, в Екатеринбург, Москву и Санкт-Петербург возможна курьерская доставка.


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