Polk Audio выпустила новую звуковую панель MagniFi Mini AX

Пять динамиков Polk MagniFi Mini AX расположены спереди и используют психоакустическую обработку для воспроизведения виртуального 3D-звука. MagniFi Mini AX поддерживает конкурирующий аудиоформат DTS:X наряду с Dolby Atmos. Он также предлагает собственную технологию SDA 3D Audio от Polk, которая, по утверждению компании, может преобразовывать стереозвук в объемный звук на 360 градусов. Основной блок этой сверхкомпактной звуковой панели содержит три 5-сантиметровых динамика среднего диапазона LCR и два 2-сантиметровых высокочастотных динамиков. В комплект входит внешний беспроводной сабвуфер. Система может быть дополнительно расширена до конфигурации 5.1 с добавлением беспроводных динамиков объемного звучания SR2.