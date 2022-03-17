Polk Audio выпустила новую звуковую панель MagniFi Mini AX

Polk Audio выпустила свою новейшую звуковую панель Dolby Atmos, MagniFi Mini AX, которая, по словам компании, может воспроизводить захватывающий звук.

Пять динамиков Polk MagniFi Mini AX расположены спереди и используют психоакустическую обработку для воспроизведения виртуального 3D-звука. MagniFi Mini AX поддерживает конкурирующий аудиоформат DTS:X наряду с Dolby Atmos. Он также предлагает собственную технологию SDA 3D Audio от Polk, которая, по утверждению компании, может преобразовывать стереозвук в объемный звук на 360 градусов. Основной блок этой сверхкомпактной звуковой панели содержит три 5-сантиметровых динамика среднего диапазона LCR и два 2-сантиметровых высокочастотных динамиков. В комплект входит внешний беспроводной сабвуфер. Система может быть дополнительно расширена до конфигурации 5.1 с добавлением беспроводных динамиков объемного звучания SR2.