Полный контроль над здоровьем со смарт браслетом Vivosmart 4

Компания Garmin выпустила новую версию смарт браслета Vivosmart 4.

Данный смарт браслет может помимо считывания сердечного ритма, сумеет контролировать уровень насыщенности кислорода в крови ночью, чтобы оценить качество сна. Через приложение для смартфона Garmin Connect можно будет просматривать статистику сна. Одной из его новых особенностей, отличающихся от предыдущих моделей, является способность оценивать свои энергетические уровни в зависимости от вашего стресса, вариабельности сердечного ритма, качества сна и активности. Корпус влагостойкий поэтому вы можете не опасаться воды и спокойно плавать, и принимать душ. Розничная цена будет составлять 130 долларов.