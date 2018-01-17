Полноэкранный Moto X5 получит вырез, как у iPhone X

2018-01-17, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Moto X5; [83]
Издание Droid-life поделилось рендером и характеристиками смартфона Moto X5, который еще не был представлен официально. Самым заметным элементом дизайна новинки, конечно, станет вырез в верхней части экрана, как у iPhone X. Также смартфону прочат 5,9-дюймовый дисплей разрешением Full HD+ (2160:1080 пикселей) с соотношением сторон 18:9, двойную основную и двойную фронтальную камеру, а также функции на базе системы искусственного интеллекта Moto XP. Домашней кнопки аппарат не получит, а вот будет ли у него сканер отпечатков пальцев, пока не неизвестно.


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