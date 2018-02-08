Полноэкранный Nubia Z19 показали на рендерах

2018-02-08, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Nubia Z19; [114]
Сетевые источники опубликовали рендер, на котором, как утверждается, изображен грядущий полноэкранный смартфон Nubia Z19. Также в сети появился эскиз устройства, передняя панель которого сильно напоминает провальный Essential Рhone. Отметим двойную основную камеру и сканер отпечатков пальцев на задней панели, разъем USB-C и один громкоговоритель в нижней части, а также ИК-порт на верхней панели. Ранее сообщалось, что смартфон получит топовый процессор Snapdragon 845. Официальный анонс Nubia Z19 должен состояться во второй половине этого года.


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