Полноэкранный смартфон T3 Pro

Компания Vernee выпустила смартфон в этом году бюджетного варианта. Тыльная камера оснащена двумя оптическими блоками разрешением 12 МП и 2 МП. Есть возможность делать портретные фотографии и видеоролики стандарта Full HD. Селфи-камера на лицевой панели имеет оптический модуль на 5 МП и обладает функциями улучшения фотоснимков.В качестве рабочей среды для софта в смартфоне установлен последний релиз Android Oreo. Электронная начинка модели изготовлена на базе 4-ядерного чипсета MediaTek MT 6739. Оперативная память имеет объем 3 ГБ, флэш-носитель – 16 ГБ. Примечательно, что при такой скромной конфигурации в гаджет установили весьма емкую батарею на 4080 мАч. Производитель гарантирует длительную автономную работу, в частности, 21 час в режиме просмотра видеозаписей.Дисплей T3 Pro имеет размер 5,5 дюйма и разрешение стандарта HD+. Экран получил современный формат 18:9 и минимальные по толщине рамки. Оформление корпуса представлено тремя цветами: красным, синим и классическим черным. Стоимость смартфона составит 100 долларов.