Полностью беспроводные наушники от Blaupunkt: BTW 10

В недавнем пресс-релизе компания представила новые беспроводные наушники-вкладыши Blaupunkt BTW 10. Наушники работают с Bluetooth 5.0 и отличаются насыщенным басом и чистым звуком.

Наушники снабжены небольшими сенсорными панелями, которые позволяют интуитивно управлять воспроизведением музыки, а также принимать входящие звонки и громкую связь. Кроме того, BTW 10 поддерживает голосовое управление через Siri или Google Assistant. В комплект входит чехол, который не только обеспечивает защиту наушников во время путешествий, но также выполняет функцию зарядной станции со встроенным аккумулятором. После зарядки наушники будут играть около четырех часов, а время зарядки - два часа.

Цена:

Цена Blaupunkt BTW 10: 99,95 евро