Полностью рассекречен недорогой смартфон Honor Play 9A

Сетевые информаторы раздобыли официальные рендеры и полный перечень характеристик смартфона Honor Play 9A, который должен придти на смену прошлогоднего Honor Play 8A. Судя по изображениям, новинку оснастили основной камерой с двумя модулями в прямоугольном блоке, врезанной в экран селфи-камерой, а также дактилоскопом на задней крышке.

Что до характеристик, то аппарат получил 6,3-дюймовый IPS HD+ дисплей, чипсет MediaTek Helio P35, 4 ГБ оперативной памяти, 54/128 ГБ встроенной памяти, фронтальную камеру на 8 Мп, двойную камеру на 13 и 2 Мп, батарею на 5000 мАч, 10-Вт зарядку, а также операционную систему Android 10 с надстройкой Magic UI 3. Габариты гаджета составляют 159,07 х 74,06 х 9,04 мм, а масса 185 граммов. В наличии будут представлены 3 цвета: зеленый, синий и черный.