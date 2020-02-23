Полностью рассекречен недорогой смартфон Sony Xperia 10 II

Напомним, что сегодня был полностью рассекречен флагманский смартфон Sony Xperia 1 II. Но кроме данного аппарата, также рассекретили и более бюджетный гаджет, который будет стоить не выше $285 под названием Xperia 10 II. Стало известно, что новинка будет характеризоваться более мощной однокристальной системой Snapdragon 665, основной теперь уже тройной камерой модулями на 12, 12 и 8 Мп, 4 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной памяти, 6-дюймовым OLED Full HD+ дисплеем, степью защиты от воды IP68. А также важным изменением стало то, что смартфон получит аккумулятор на 3600 мАч, вместо 2870 мАч. Sony Xperia 10 II претерпела больше глобальных перемен, нежели Sony Xperia 1 II.