Полностью рассекречен смартфон OPPO A12. Фото

Сегодня в сети были обнаружены сведения о смартфоне OPPO A12. Итак, новинку должны оснастить 6,22-дюймовым LCD-экраном разрешением HD+ со врезанной селфи-камерой на 5 Мп, основной камерой с двумя модулями на 12 и 2 Мп, дактилоскопом на задней крышке, восьмиядерным чипсетом MediaTek Helio P35, 3 или 4 ГБ оперативной памяти, 32 или 64 ГБ встроенной памяти, аккумулятором на 4230 мАч, с пользовательским интерфейсом ColorOS 6.1.2 на базе Android. Габариты смартфона OPPO A12 - 155,9 × 75,5 × 8,3 мм, а вес 165 г. Точных данных о цене нет, но она точно будет невысокой.