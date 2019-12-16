Полностью рассекречены дизайны смартфонов OPPO Reno 3 и Reno 3 Pro 5G

2019-12-16, Автор - Полина Байзарова; Продукт - Reno 3 ; [38]
Сегодня компания OPPO рассекретила все цвета смартфонов Reno 3 и Reno 3 Pro 5G, которые официально будут анонсированы 26 декабря.

Кроме новых изображений, также был опубликован шуточный видеоролик, который был посвящен стабилизации изображения при съемке видео.

Напомним, что Reno 3 Pro 5G характеризуется 6,5- дюймовым AMOLED экраном со врезанной фронтальной камерой на 32 Мп, основной камерой с четырьмя датчиками на 48, 13, 8 и 2 Мп, однокристальной системой Snapdragon 765G, 8 ГБ ОЗУ, 128 флеш-памяти, батареей на 4000 мАч. OPPO Reno 3 получит 12 ГБ ОЗУ, батарею на 4025 мАч и Color OS 7.


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