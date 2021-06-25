Половина смартфонов 2022 года выйдет на OLED-матрицах

Новый отчет американской аналитической компании показал, что почти половина всех смартфонов, которые будут проданы в 2022 году, будут оснащены OLED-панелями. Это знаменует растущую популярность технологии органических светодиодных дисплеев на рынке смартфонов. Согласно отчету TrendForce, 39,8% всех проданных в этом году смартфонов оснащены OLED-панелями. Кроме того, ожидается, что 45% от общего числа проданных телефонов в следующем году будут оснащены дисплеями этого типа. Компания, занимающаяся исследованиями и аналитикой, добавила, что более широкое внедрение технологий AMOLED и OLED-дисплеев крупными производителями смартфонов, такими как Apple и Samsung, является одной из основных причин скачка доли рынка устройств с OLED-дисплеями.

Тем не менее, поставки микросхем, необходимых для функционирования OLED-панелей, в настоящее время не могут удовлетворить высокий спрос потенциальных клиентов. Кроме того, только несколько крупных производств, таких как TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited), Samsung Electronics, UMC и GlobalFoundries, могут производить микросхемы драйверов дисплея для OLED. Из-за этого производители смартфонов ощущают определённые трудности — они, возможно, были бы рады перейти на OLED-дисплеи, но пока что на рынке просто нет достаточного количества продукции, чтобы удовлетворить запросы потенциальных покупателей. А значит, какое-то время нам всё же придётся подождать.
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