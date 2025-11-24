Пользователь жалуется на скрип нового MacBook Pro

Пытаясь добиться замены, он посетил два фирменных магазина Apple, но сотрудники заявили, что не слышат никаких посторонних звуков — по словам владельца, просто из-за слишком шумной обстановки. Если говорить честно, на видео в Reddit эти скрипы едва различимы — чтобы расслышать, приходится серьёзно повышать громкость в наушниках. Тем не менее если вы платите крупную сумму за устройство, подобных недочётов быть не должно, а если они всё же возникают, покупатель вправе рассчитывать на замену, особенно когда у него активна платная AppleCare+. Возможно, после публикации и шумихи в сети ему всё же одобрят замену ноутбука, но пока что ситуация выглядит не очень приятно. Всё же компания ранее славилась хорошим сервисом, а здесь отказывается обменять дорогущий ноутбук из-за явной проблемы.