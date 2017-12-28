Пользователи Samsung Galaxy Note 8 жалуются на проблемы с включением и зарядкой

Владельцы топового смартфона Samsung Galaxy Note 8 начали жаловаться на на новую проблему – при полной разрядке их смартфоны не включаются и/или отказываются заряжаться. Несколько подобных отзывов появилось на форумах сообщества Samsung. Самому корейскому производителю известно о проблеме, но официальных комментариев пока не последовало. Те пользователи, что сразу обратились в сервис-центры, получили новые смартфоны. Отмечается, что жалобы принимаются от пользователей разных операторов, но масштаб проблемы пока неизвестен.