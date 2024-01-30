Пользователи Samsung Galaxy S24 жалуются на блеклый яркий

Пользователи форума Reddit жалуются на блеклый дисплей флагманского смартфона Samsung Galaxy S24. Утверждается, что при попытке переключить нейтральный режим на яркий ничего не происходит. Предполагается, что проблема программная и будет исправлена в ближайших обновлениях.

Напомним, что этот базовый флагман корейского гиганта оснащается процессорами Samsung Exynos 2400 или Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy в зависимости от региона продаж, 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной частотой обновления 1-120 Гц), фронтальной камерой на 12 Мп, основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 12 Мп (сверхширик) и 10 Мп (3-кратный оптический зум), батареей ёмкостью 4000 мАч, поддержкой проводной и беспроводной зарядок мощностью 25 Вт и 15 Вт соответственно, защитой от воды и пыли (IP68), адаптерами Bluetooth 5.3 и Wi-Fi 6E, а также ОС Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1 «из коробки».