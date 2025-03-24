Пользователи активно возвращают Surface Laptop 7 в магазины

Вчера появилась информация о том, что торговая площадка Amazon пометила ноутбук Microsoft Surface Laptop 7 как «часто возвращаемый» товар, что может свидетельствовать о снижении популярности платформы Snapdragon X Elite от Qualcomm. Этот факт оказался неожиданностью, но, судя по всему, пользователи не в восторге от нового Surface Laptop 7 — не просто так маркетплейс включил устройство в список товаров с высоким уровнем возврата, что указывает на недовольство пользователями возможностями платформы. Стоит напомнить, что Surface Laptop 7 оснащён флагманским 12-ядерным чипом Snapdragon X Elite и демонстрирует достойную производительность. Однако одной из ключевых проблем является недостаточная совместимость с важными приложениями для определённых пользователей.

Кроме того, чип Qualcomm пока не даёт серьёзных преимуществ перед конкурентами, а значит, пользователи получают урезанную платформу за те же деньги — это мало кому нравится. Рост числа возвратов может свидетельствовать о том, что покупатели сталкиваются с этими ограничениями и принимают решение вернуться на более удобную платформу. Ещё одна причина низкой популярности — ценовая политика. Например, ARM-ноутбуки Apple предлагают значительно лучшую автономность и оптимизированную операционную систему, а также более выгодное соотношение цены и качества. У Surface Laptop 7 нет ни оптимизации операционной системы, ни внушительной автономности, а цена при этом на уровне MacBook Air.
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