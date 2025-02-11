Пользователи недовольны работой Galaxy S25 Ultra

Прошёл всего месяц с момента анонса флагманской линейки смартфонов Samsung Galaxy S25 —в этот раз устройства получили значительное обновление в виде функций Galaxy AI, однако наиболее ожидаемой моделью стал премиальный Galaxy S25 Ultra, особенно благодаря наличию S Pen. Правда, несмотря на сохранение фирменного стилуса, компания убрала поддержку Bluetooth и функцию Air Command, что ограничило его возможности и лишило пользователей ряда ключевых функций. Многие владельцы Galaxy S25 Ultra выразили недовольство этим изменением и даже подали петиции с требованием вернуть эти возможности в будущих моделях.

Помимо этого, новый флагман Samsung всё ещё сталкивается с проблемами точности работы S Pen из-за магнитных аксессуаров. Как и в предыдущей версии, пользователи сообщают о сниженной отзывчивости и случайных срабатываниях команд при использовании магнитных чехлов и других аксессуаров. Стоит отметить, что аналогичные жалобы поступали и на Galaxy S24 Ultra. Многие пользователи сообщали, что их S Pen становился полностью неработоспособным из-за магнитных аксессуаров, конфликтующих с вводом стилуса. Однако, несмотря на это, Samsung не внесла значительных изменений в конструкцию или программное обеспечение своих гаджетов, и проблема продолжает проявляться в Galaxy S25 Ultra. Это довольно странный подход с учётом того, что именно топовый флагман генерирует производителю основную прибыль в текущем поколении флагманских смартфонов.
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