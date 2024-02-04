Пользователи жалуются на дефект экрана Samsung Galaxy S24 Ultra

Пользователи популярного форума Reddit опубликовали фотографии с дефектом дисплея Samsung Galaxy S24 Ultra. Речь идет о зеленой и белой полосах. Перезагрузка и откат к заводским настройках проблему не решают. Обращения к сотовому оператору с требованием возврата денег или замены устройства ни к чему не привели.

Напомним, что Galaxy S24 Ultra оснащается корпусом с титановой рамкой, топовой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy, 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5, 256 ГБ, 512 ГБ и 1 ТБ флеш-памяти, 6,8-дюймовым экраном Dynamic AMOLED 2X с разрешением QHD+, яркостью до 2600 нит и адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц, фронтальной камерой на 12 Мп, тыльной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 50 Мп (5-кратный оптический зум), 10 Мп (3-кратный зум) и 12 Мп (сверхширик с углом обзора 120˚), аккумулятором ёмкостью 5000 мАч, поддержкой 45-Вт проводной зарядки, защитой от воды и пыли (IP68), а также функциями искусственного интеллекта.