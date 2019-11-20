Пользователям Samsung Galaxy Note10 придется подождать Android 10

Компания Samsung выпустит новую версию фирменной оболочки One UI 2.0 для флагмана Samsung Galaxy Note10 через две недели. Предполагается, что стабильная версия Android 10 станет доступна на этом смартфоне только в самом конце этого года или в начале следующего. При этом смартфоны серии Samsung Galaxy S10 точно должны получить стабильную версию One UI 2.0 на Android 10 до конца 2019 года.

Напомним, что Samsung Galaxy Note10 оснащается 6,3-дюймовым Dynamic AMOLED-дисплеем Infinity-O с разрешением 2280:1080 пикселей и поддержкой HDR10+, подэкранным дактилоскопом, тройной основной камерой с 16 Мп с сверхширокоугольным модулем, 12 Мп главным модулем и 12 Мп модулем с телеобъективом, фронтальной камерой на 10 Мп, фирменным восьмиядерным процессором Exynos 9825, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, стилусом S Pen, а также аккумулятором на 3500 мАч.