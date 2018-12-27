Помощник Bixby 2.0 работает с ошибками на Samsung Galaxy S9

Несколько дней назад мы писали о том, что владельцы смартфонов Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ начали получать финальную версию прошивки One UI на базе операционной системы Android 9.0 Pie. После установки обновления у них появились проблемы с работой персонального ассистента Bixby 2.0, который дебютировал в Android 9.0 Pie. В жалобах на форумах утверждается, что помощник второй версии просто не распознает многие команды, которые понимал Bixby 1.0. Возможно, владельцам корейских флагманов стоит повременить с обновлением до тех пор, пока Samsung не решит проблему.