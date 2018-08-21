Poptel выпустила новый защищенный смартфон P10

Компания Poptel представила новый защищенный P10. Гаджет получил 5,5-дюймовый экран с разрешением 1280 на 640 пикселей и усиленную защиту от повреждений, проникновения пыли и влаги. Лицевая панель защищена закаленным стеклом Gorilla Glass, которое предупреждает появление царапин на дисплее. За производительность устройства отвечает чипсет MediaTek Helio P23. Объем оперативной памяти составляет 4 Гбайт. Тыльная камера имеет в арсенале оптический блок на 13 МП, камера для селфи и видеозвонков получила оптику на 8 МП. За питание отвечает аккумуляторная батарея емкостью 3600 мАч. Цена новинки составляет 189 долларов.