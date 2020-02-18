Популярный смартфон Honor 9X вышел в новой расцветке

Как известно, представленный еще прошлым летом смартфон Honor 9X был доступен в глобальной версии только в расцветках Midnight Black и Sapphire Blue. Что до китайского варианта смартфона, то он продавался еще и в цветах Magic Night Black, Charm Sea Blue, Charm Red и Icelandic White. Сегодня китайский производитель объявил о выходе эксклюзивной расцветки для глобальной версии, которая называется Emerald Green.

Напомним, что Honor 8X оснащается 6,5 дюймовым дисплеем с соотношением сторон 19,5:9, занимающим 91% площади передней панели, фирменным чипсетом Hisilicon Kirin 710, 4/6 ГБ оперативной и 64/128 ГБ флэш-памяти, 16-Мп фронтальной камерой, сдвоенной основной камерой на 20 Мп и 2 Мп, сканером отпечатков пальцев и аккумулятором на 3750 мАч с поддержкой быстрой зарядки.