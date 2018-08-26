Популярный смартфон LG G7 ThinQ

LG оснастит смартфон стандартным, телефото и широкоугольным объективами. Также аппарату предрекают P-OLED-дисплей, чипсет Snapdragon 845, 6 ГБ ОЗУ, систему 3D-сканирования лица, в основу которой и ляжет двойная фронталка, и Android Pie «из коробки».Стеклянно-металлический V40 ThinQ в дизайне LG G7 ThinQ («бровь», нижний отступ, выделенная кнопка Google Assistant, сканер сзади) с поправкой на камеры. Тройной модуль расположен горизонтально. Рядом с ним есть светодиодная вспышка.О стоимости смартфона пока неизвестно.