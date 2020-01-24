Популярный смартфон Nokia 7.2 подешевел на 63 доллара

Компания HMD Global снизила цены на свои главные бестселлеры: Nokia 7.2 и Nokia 6.2, которые, напомним, участвуют в программе Android One и оснащаются чистой ОС Android. Стандартную версию Nokia 6.2 теперь предлагают за 175 долларов, что на 49 долларов дешевле изначальной стоимости. Более продвинутый Nokia 7.2 теперь оценен в 217 долларов за вариант с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, что на 63 доллара ниже цены на старте продаж. Пока оба устройства оснащаются предустановленными операционными системами Android 9 Pie, но в скором времени они получат обновление до Android 10.