Популярный смартфон Redmi 8 в новом цвете Phantom Red

Благодаря авторитетному инсайдеру Мукулу Шарма стало известно, что китайский рынок пополнился обновлённым вариантом бестселлера Redmi 8. Теперь кроме базовых цветов смартфона, к ним добавился цвет - Phantom Red с 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ встроенной памяти.

Напомним, что Redmi 8 получил 6,22-дюймовый экран с разрешением HD+, сдвоенную основную камеру модулями на 12 и 2 Мп, селфи-камеру на 8 Мп, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, процессор Snapdragon 439, сканер отпечатков пальцев на задней панели, батарею на 5000 мАч, поддержку быстрой 18-Вт зарядки, отдельный слот для карты памяти и предустановленную MIUI 10 на основе Android 9 Pie.