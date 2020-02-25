Популярный смартфон Redmi Note 8T подешевел в России к 8 марта

Компания Xiaomi объявила о начале акции, приуроченной к грядущему празднику 8 марта. В рамках акции можно купить смартфон Xiaomi Mi 9T Pro со скидкой в 6 тысяч рублей за 27 990 рублей вместо обычных 33 990, а бестселлер Redmi Note 8T – за 12 990 рублей вместо стандартных 15990 рублей. Топовый камерофон Xiaomi Mi Note 10, например, предлагают со скидкой в 3 тысячи за 36 990 рублей и беспроводными наушниками Mi True Wireless Earbuds в подарок.

Напомним, что Redmi Note 8T также оснащается 11-нанометровым чипсетом Snapdragon 665 с графикой Adreno 610, 6,3-дюймовым дисплеем с разрешением Full HD+, каплевидным вырезом с фронтальной камерой на 13 Мп, четверной тыльной камерой с главным 48 Мп датчиком, 8 Мп сверхширокоугольным модулем, 2 Мп модулем для макросъемки и 2 Мп гля замеры глубины сцены, аккумулятором на 4000 мАч, портом USB-C, ИК-портом и 3,5-мм разъемом для наушников.